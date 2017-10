Super-héros à «20 Minutes»: La mort de Superman, une fake news?

Henry Cavill incarne Superman dans «Man of Steel». — WARNER BROS

Un nouveau jour se lève, et le monde pleure toujours la mort de Superman. Un an et demi s’est écoulé depuis son sacrifice contre Doomsday, et rien ne va plus. Violences, actes terroristes, guerres civiles se multiplient aux quatre coins du globe, et comme l’a écrit le millionnaire et philanthrope Bruce Wayne dans une récente tribune publiée par le Daily Planet : « Le monde a besoin de Superman ». Et s’il n’était pas vraiment mort, s’il préparait son retour ?

Le doute est permis

Un faisceau d’indices laisse en effet penser que la mort de Superman ne serait pas permanente, mais un nouveau genre de fake news. Par exemple, le film Justice League sort dans moins d’un mois, et s’il est nécessaire de le rappeler, la Ligue de justice d’Amérique se compose de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash et… Superman ! Or, le fils de Krypton brille par son absence dans la promotion du film. Jusqu’à la toute dernière bande-annonce, où il fait une apparition, en fait un rêve nous a confirmé notre collègue Loïs Lane. Mais le doute est maintenant permis.

The first comic I ever bought was The Death of Superman. pic.twitter.com/SpBBS49r4j — #MehTID (@RobbMeh) September 15, 2017

Une scène de Batman V Superman va d’ailleurs dans ce sens, une scène qui se présente a priori comme un cauchemar que fait Batman mais qui peut tout aussi bien être un avertissement du futur, envoyé par Flash : Superman y deviendrait un méchant dictateur. L’enquête progresse.

Il a déjà fait le coup

Mais surtout, ce n’est pas la première fois que Supes fait le coup. Il est « mort » une bonne dizaine de fois dans les comics, pour mieux revenir quelques mois ou années plus tard. Déjà en 1993, tous les journaux annonçaient en une sa mort des mains d’un certain Doomsday. Tiens, tiens… Quatre nouveaux super-héros (Cybord Superman, Superboy, Steel, L’Eradicator) clameront ensuite être Superman, avant que le vrai, l’unique, ne soit ressuscité dans la Forteresse de solitude. C’est peut-être de ce côté-là qu’il faut maintenant enquêter, afin de vérifier que l’histoire ne se répète pas. Si Superman est en vie, peut-être que Michael Jackson et Elvis Presley le sont aussi ?

Ah, et Bruce Wayne est Batman.

Clark Kent, du Daily Planet