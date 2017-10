Super-Héros à «20 Minutes»: On a engagé des super-héros comme journalistes

Deadpool a refusé de travailler pour nous, hélas — Netflix

Dans une semaine, les super-héros, mutantes et autres vilains vont débarquer dans la capitale pour le Comic Con Paris,qui aura lieu du 27 au 29 octobre. Pour fêter ça, 20 Minutes a convié Hulk, le Professeur Xavier, Iron Man et bien d’autres à écrire pour nous ! On a embauché le journaliste du Daily Planet Clark Kent pour qu’il enquête sur la mort… de Superman. Fake news ? Peter Parker nous apprend que Spiderman déboule sur Snapchat et va tuer le game des réseaux sociaux. Catwoman se transforme en journaliste de mode et prodigue ses bons conseils beauté…

Un « scénariste en chef » de talent

Pour piloter ces super-plumes, il nous fallait un connaisseur. Et ce n’est autre que Brian Michael Bendis, le légendaire auteur de comics, qui a accepté de jouer le « scénariste en chef » de cette journée super-spéciale. Alors qu’il sera l’un des invités d’honneur du Comic Con Paris, et présidera le jury du prix Jeunes talents de dessinateurs, co-organisé avec 20 Minutes et Panini Comics, Brian Michael Bendis nous a soufflé des idées d’articles sur les sujets culturels et médiatiques du moment. Il nous a par exemple conseillé de recruter Jessica Jones, dont il écrit les nouvelles aventures, qui écrit désormais pour le Daily Bugle, le tabloïd qui a l’habitude de livrer des scoops douteux sur Spiderman : « C’est une excellente enquêtrice qui n’hésite pas à se salir les mains et à de bonnes intuitions. »

On vous laisse découvrir les articles de nos super-journalistes.

