Par Toutatis, c'est le quiz sur Astérix!

Astérix, Obélix et... Idéfix ! — REX FEATURES/SIPA

Dans «Astérix et la Transitalique», Astérix et Obélix font une sacrée excursion en Italie.

C'est déjà le troisième épisode confectionné par les nouveaux auteurs de la série, Ferri et Conrad.

Vous reprendrez bien un petit peu de potion magique pour le dessert ? Plus de 50 ans que le petit gaulois blond à la célèbre moustache et son éternel compère livreur de menhirs, Obélix, nous ravissent de leurs aventures. Avec le nouveau tome sorti ce jeudi, ils quittent leur petit village (vous savez, celui qui résiste encore et toujours à l’envahisseur romain) pour se risquer en terres italiennes avec à la clef, une épique course de chars. Chuuuut, on ne vous en dit pas plus et vous propose un quiz sur l’univers de la cultissime bande dessinée. Connaissez-vous si bien Astérix et toute sa bande de joyeux drilles ? Si jamais vous séchez, demandez conseil à Panoramix. À vos glaives, prêt, partez !