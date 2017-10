Affaire Harvey Weinstein: Quentin Tarantino «savait» et n'a rien dit

Harvey Weinstein et Quentin Tarantino en 2007. — Kevin Winter / Getty Images North America / AFP

« J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n’ai fait. » C’est une interview en forme de confession. Jeudi, Quentin Tarantino qui a entretenu une relation quasi filiale avec Harvey Weinstein depuis Reservoir Dogs, en 1992, est sorti de son silence. « C’était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n’était pas des ''on dit''. Je savais qu’il avait fait plusieurs de ces choses », avoue-t-il dans le New York Times.

Tarantino explique pourtant que Mira Sorvino, son ancienne compagne, lui a notamment fait part d’attouchements non consentis de la part d’Harvey Weinstein. Le réalisateur, de son propre aveu, a « mis de côté » cet épisode, qui n’était pourtant pas le seul dont il avait eu connaissance. Il reconnaît également avoir été au courant de l’accord à l’amiable signé entre Rose McGowan et Harvey Weinstein, aujourd’hui accusé de viol par l’actrice. « J’aurais aimé avoir agi de façon responsable devant ce que j’ai entendu. Si j’avais fait ce que j’aurais dû faire, il aurait fallu que je ne travaille pas avec lui », a-t-il également déclaré.

Loi du silence

Cette dernier phrase explique en grande partie pourquoi personne n’a rien dit à Hollywood : Harvey Weinstein était tout puissant, il pouvait briser une carrière ou la faire décoller. Ensemble, le duo a écrit parmi les plus belles pages du cinéma hollywoodien des années 90 et 2000, arrivant à concilier reconnaissance critique et succès populaire. Harvey Weinstein avait distribué le premier film de Tarantino, Reservoir Dogs en 1992, avant de produire plusieurs de ses plus gros succès, comme Kill Bill, Pulp Fiction ou Inglourious Basterds.

Quentin Tarantino remet les pendules à l’heure. A la mi-octobre, après les premières accusations portées contre Harvey Weinstein, il avait réagi par un court message sur Twitter en parlant des « révélations qui ont émergé ». Celui qui avait organisé une « engagement party » pour les fiançailles d’Harvey Weinstein, s’était également dit « abasourdi, le coeur brisé ».

Jeudi, Harvey Weinstein a été accusé de viol par une sixième femme. Une enquête a été ouverte par la police de Los Angeles.