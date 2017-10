Une enquête pour agression sexuelle ouverte contre Harvey Weinstein à Los Angeles

Harvey Weinstein en janvier 2016. — Richard Shotwell/AP/SIPA

New York, Londres et maintenant Los Angeles. Mardi, la police de la mégalopole californienne a ouvert une enquête visant le producteur Harvey Weinstein pour une agression sexuelle qui remonterait à 2013, a indiqué jeudi à l’AFP un porte-parole.

"La division vol et homicide de la police de Los Angeles a entendu le témoignage d’une victime potentielle d’agression sexuelle impliquant Harvey Weinstein qui se serait produite en 2013", a indiqué le policier Drake Madison. "Une enquête est en cours sur cette affaire", a-t-il ajouté, sans identifier la personne en question, mais des médias ont avancé qu’il s’agissait d’une mannequin et actrice italienne de 38 ans.

Pas de prescription

Parce que les faits présumés datent de moins de 10 ans, il n’y a pas prescription, et Harvey Weinstein pourrait être poursuivi, si la police estime qu’il y a suffisamment de preuves. Selon le L.A. Times, la victime présumée s’est confiée à un prêtre et à une amie après les faits.

Le producteur est accusé de viol par six femmes, notamment par les actrices Asia Argento et Rose McGowan. Plus de trente femmes l’accusent également de harcèlement sexuel, un scandale qui a causé la chute du producteur le plus puissant d’Hollywood, écarté de sa maison de production. Depuis, une multitudes de témoignages de célébrités et d’anonymes déferlent en ligne, fédérés par les hashtag #MeeToo (#MoiAussi) et #BalanceTonPorc. Jeudi, la fille d’Eric Besson, Ariana Fornia, a accusé l’ancien ministre Pierre Joxe d’agression sexuelle. Et la chaîne M6 a décidé de suspendre l’émission Incroyable Talent après les accusation d’agressions sexuelles et de viols contre le producteur canadien Gilbert Rozon.