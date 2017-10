Affaire Harvey Weinstein: Catherine Deneuve regrette le «déferlement» #balancetonporc

Catherine Deneuve à Cannes le 22 mai 2017. — Arthur Mola/AP/SIPA

Catherine Deneuve nage à contre-courant. En pleine promotion du prochain film de Thierry Klifa,Tout nous sépare qui sort le 8 novembre, la comédienne a réagi auprès de BFMTV au scandale qui secoue Hollywood depuis près de deux semaines.

« Je ne vais pas porter un jugement moral, tout le monde est contre évidemment. Je ne vois pas ce que je peux apporter de nouveau et je n’ai pas envie d’ajouter ma parole à celle des autres », a-t-elle lancé avant d’exprimer ses réticences vis-à-vis du hashtag #balancetonporc. « Il y a un déferlement qui est assez ignoble », a-t-elle ajouté.

« Je trouve ça terrible »

Sur le Huffpost, elle avait tenu des propos similaires : « Je trouve ça terrible. Est-ce que c’est intéressant d’en parler comme ça ? Est-ce que ça soulage ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Est-ce que ça va régler le problème d’une certaine façon ? ».

Harvey Weinstein, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, est devenu un véritable paria depuis la parution la semaine dernière d’enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations en chaîne. Cinq femmes, parmi lesquelles Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé le producteur de les avoir violées.