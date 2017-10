Affaire Harvey Weinstein: Lana Del Rey aurait évoqué le producteur dans «Cola» en 2012

La chanteuse Lana Del Rey — WENN

Le scandale a éclaté il y a plus d’une semaine, mais le comportement du magnat de Hollywood, Harvey Weinstein, avait déjà fait l’objet de sous-entendus ces dernières années. Selon Page Six, dans sa chanson Cola, issu du troisième album de Lana Del Rey, elle évoquait le producteur américain, accusé d’agressions sexuelles et de viol par des dizaines de femmes.

« Harvey est dans le ciel avec des diamants »

« J’ai toujours eu un faible pour les hommes plus âgés. Ça a toujours été le cas, donc ce n’est pas une surprise ». Comme le rappelle Page Six, à l’origine, ces paroles étaient suivies de : « Harvey est dans le ciel avec des diamants et il me rend folle. Tout ce qu’il veut c’est faire la fête avec son joli bébé ». Et, « Allez, viens, on prend le volant. Je connais sa femme, ça ne lui poserait pas de problème ».

Cinq accusations de viol

Harvey Weinstein aurait poursuivi la chanteuse, mais elle aurait refusé ses avances car elle avait un petit ami. Le producteur serait devenu fou en voyant que son nom était cité. Elle aurait alors changé les paroles : « Ah he’s in the sky with diamonds and he’s making me crazy ».

Cinq femmes, parmi lesquelles Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé Harvey Weinstein de les avoir violées.