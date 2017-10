Les Petits Poneys, qui sont-ils, quels sont leurs réseaux?

Le monde de Mon Petit Poney est bien plus vaste que vous ne le pensiez — LEON NEAL / AFP

Le film « My Little Pony » sort en salles ce mercredi.

Jouets, séries, livres, films… Les Petits Poneys sont partout, mais les connaissez-vous vraiment ?

Que vous ayez 7 ou 77 ans (ou entre les deux), difficile de passer à côté desPetits Poneys. En plus de squatter les chambres d’enfants depuis des décennies, les petits personnages à quatre pattes et à la crinière généreuse envahissent désormais le grand écran ce mercredi, avec le film d’animation My Little Pony. Mais qui sont vraiment les Petits Poneys ? Quel mystère se cache derrière leurs terrifiques yeux de biche ? Les connaissez-vous vraiment ? 20 Minutes vous propose de tester vos connaissances.

