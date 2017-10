Affaire Weinstein: Clotilde Courau victime d’un tweet insultant d’un élu FN

Clotilde Courau à Cannes le 13 mai 2015 — Arthur Mola/AP/SIPA

En pleine affaire Harvey Weinstein, le producteur de Hollywood accusé d’agressions sexuelles et de viol, le hashtag #balancetonporc a déferlé sur la Toile pour dénoncer les cas d’agression ou de harcèlement que les femmes subissent au quotidien. Alors que des milliers de victimes se sont servies de ce mot-clé pour témoigner, un élu régional FN de Bretagne n’a pas semblé apprécier la démarche.

« C’est indéfendable »

Christian Chevalier en a profité pour ironiser ce mardi, postant sur Twitter une photo de Clotilde Courau dans une robe rose décolletée avec le commentaire : « Prude jeune fille, prête à signer un contrat dans la chambre de Walstein. #balancetapetasse » (sic).

Un élu FN ironise sur une photo de l'actrice Clotilde Courau accompagnée du hashtag "Balance Ta Pétasse" https://t.co/MQ2naXwubS pic.twitter.com/ac4pT2Trf2 — Le Lab (@leLab_E1) October 17, 2017

Plus tard, Christian Lechevalier a comparé les témoignages publiés via le hashtag #BalanceTonPorc aux lettres de dénonciation de juifs durant la Seconde guerre mondiale, accompagné du hashtag #balancetamorale. Le Lab d’Europe 1 a contacté le porte-parole du FN Jordan Bardella qui n’a pas trouvé ces messages « drôles ». « C’est indéfendable et il sera rappelé à l’ordre ».