Le frère de Harvey Weinstein, Bob, accusé de harcèlement sexuel à son tour

Au tour de Bob Weinstein. Le frère de Harvey Weinstein, le producteur de Hollywood accusé de harcèlement sexuel et de viols par des dizaines d’actrices, est lui aussi accusé de harcèlement sexuel par une showrunner américaine, selon Variety mercredi. Selon Amanda Segel, productrice exécutive de Mist, Bob Weinstein lui aurait, à plusieurs reprises, fait des avances.

« "Non" devrait être pris pour un "non" »

Il lui aurait proposé de le rejoindre à des dîners privés. Son comportement inapproprié aurait commencé en 2016 et se serait poursuivi jusqu’à ce que l’avocat d’Amanda Segel, David Fox, informe les dirigeants de la Weinstein Company qu’elle quitterait la série si Bob Weinstein ne cessait pas de la contacter pour des raisons personnelles. Un porte-parole de Bob Weinstein a nié ces allégations, ainsi que son avocat Bert Fields.

« Non devrait être pris pour un non », a déclaré Amanda Segel à Variety. Après un non, la personne devrait simplement continuer son chemin. Bob a continué à laisser entendre qu’il souhaitait avoir une amitié avec moi. Il ne voulait pas une amitié, il voulait plus que ça. Mon espoir est que non suffise à partir de maintenant ».

Harvey Weinstein accusé d’avoir violé cinq femmes

Cinq femmes, dont Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé Harvey Weinstein de les avoir violées. Le producteur de 65 ans, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, s’est transformé en véritable paria depuis la parution la semaine dernière d’enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations en chaîne.