Snapchat et NBCUniversal vont produire des séries mobiles

NBCUniversal et Snap, la maison mère de Snapchat, ont annoncé mardi qu’ils créaient une co-entreprise destinée à produire des séries originales pour le réseau social.

Les deux entreprises détiendront des participations à parts égales dans ce nouveau studio numérique qui sera basé à Santa Monica, en Californie, et où seront produits des contenus « faits pour mobiles qui seront principalement lancés sur Snapchat », selon un communiqué conjoint.

« NBCUniversal est fière d’avoir été le premier partenaire de Snap pour créer Shows (un module média, Ndlr), et nous avons vu les audiences et l’engagement augmenter sur cette plateforme », a commenté Maggie Suniewick, présidente des activités numériques de NBCUniversal.

Réseau préféré des ados

Sen Mills, à la tête du département des contenus originaux de Snap, a pour sa part expliqué que son entreprise voyait dans les contenus cryptés « le prochain chapitre dans lequel se plonger ».

Les deux entreprises ont passé leur premier accord commun avec le studio des frères Duplass à qui l’on doit Togetherness et Room 104 pour HBO.

Selon des études récentes Snapchat est le réseau social préféré des adolescents américains, devant Instagram, Facebook et Twitter. La chaîne NBC a lancé en juillet le premier bulletin d’information quotidien sur Snapchat, une émission produite par une équipe dédiée de 30 personnes, signe d’une volonté d’aller vers un public plus jeune. NBCUniversal est la maison mère de NBC et une filiale du câblo-opérateur Comcast.