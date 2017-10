Affaire Harvey Weinstein: Michel Hazanavicius «n’était absolument pas au courant»

Michel Hazanavicius lors du 68e Festival de Cannes. — Vianney Le Caer/AP/SIPA

Plus d’une semaine après le début de l’affaire Harvey Weinstein qui secoue Hollywood, Michel Hazanavicius a réagi sur Facebook. Agacé par ceux qui lui ont reproché son silence, le réalisateur de The Artist, distribué aux Etats-Unis par Harvey Weinstein (et qui a reçu 5 oscars en 2012) s’est expliqué ce lundi.

« En ce qui me concerne, je n’étais absolument pas au courant de ces agissements, et, au risque de passer pour un gros naïf, même pas des rumeurs », a-t-il écrit. Je n’ai connu que le Dr Jekyll. Il a distribué The Artist aux Etats Unis, a organisé la campagne pour les Oscars, et je l’ai vu pas mal de fois pendant cette période, mais n’étant ni son ami ni un partouzeur patenté, je suis passé à côté de tout ça », poursuit le cinéaste.

>> A lire aussi : Comment Asia Argento est devenue la porte-voix des victimes de violences sexuelles

« Je n’ai connu que le Dr Jekyll »

Passablement agacé, il explique avoir majoritairement travaillé avec des gens bien, des personnes normales. « Je travaille depuis bientôt 30 ans, et je n’ai jamais été le témoin direct de ce type de comportements. J’ai vu des gens se comporter mal, des gens très lourds, des gens qui faisaient des abus de position dominante, des misogynes avérés, des gens qui exerçaient mal leurs pouvoirs, mais ce type d’agissements, non », insiste-t-il. Pour conclure, Michel Hazanavicius espère que cette affaire permettra d’aller dans le bon sens.

>> A lire aussi : Qui est Ronan Farrow, l'homme qui a révélé le scandale?

Cinq femmes, dont Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé Harvey Weinstein de les avoir violées. Le producteur de 65 ans, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, s’est transformé en véritable paria depuis la parution la semaine dernière d’enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations en chaîne.