Pussycat Dolls: «Je n’étais pas dans un groupe de filles mais dans un réseau de prostitution»

Après le monde du cinéma, secoué par l’affaire Weinstein, le tour de l’industrie de la musique. Kaya Jones, ancienne chanteuse des Pussycat Dolls, a publié une série de messages sur Twitter vendredi dernier pour raconter son expérience dans un groupe qu’elle qualifie de « réseau de prostitution ».

« Ma vérité. Je n’étais pas dans un groupe de filles, j’étais dans un réseau de prostitution. Oh, et par la même occasion nous chantions et étions célèbres pendant que ceux à qui nous appartenions faisaient de l’argent », tweete celle qui a été membre des Pussycat Dolls de 2003 à 2005.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

« Expliquez aux gens comment vous nous avez brisées »

« A quel point c’était grave ? Les gens demandent. Suffisamment grave pour que je tourne le dos à mes rêves, aux autres membres du groupe et à un contrat de 13 millions de dollars. Nous savions que nous allions finir à la première place. »

How bad was it?people ask-bad enough that I walked away from my dreams,bandmates&a 13 million dollar record deal.We knew we were going to#1 — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

« Je veux que la mère de l’enfer explique pourquoi une fille d’un de ses groupes s’est suicidée ? Expliquez aux gens comment vous nous avez brisées. »

I want the den mother from hell to confess why another 1 of her girl group girls committed suicide?Tell the public how you mentally broke us — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

« Pour être membre d’une équipe, vous devez jouer avec l’équipe. Cela veut dire coucher avec les gens qu’ils veulent. Sinon ils n’ont rien à tirer de vous. »

To be apart of the team you must be a team player.Meaning sleep with whoever they say.If you dont they have nothing on you to leverage — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

« Pourquoi n’exposons-nous pas ces faits ? Parce que nous sommes tous victimes. J’ai personnellement été prévenue. Si je balance… Vous savez, vous finissez soit mort, soit votre carrière est terminée. »

Why don’t we report it? Because we are all abused! I personally have been warned if I tell I will ... you know end up dead or no more career — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

La chorégraphe et fondatrice du groupe, Robin Antin, a démenti ses propos dans Blast. Elle a qualifié ces mensonges de « dégoûtants » et accuse Kaya Jones d’être à la recherche de ses 15 minutes de gloire.