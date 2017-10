Affaire Weinstein: Après #BalanceTonPorc, Alyssa Milano lance le hashtag #MeToo

L’actrice américaine Alyssa Milano, qui s’est fait connaître grâce à la série Madame est servie, a incité toutes les femmes victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle à témoigner sur Twitter en utilisant le mot-clef #MeToo (#MoiAussi).

« Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement, écrivez "moi aussi" dans votre réponse à ce Tweet », a lancé Alyssa Milano depuis son compte @Alyssa_Milano.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n