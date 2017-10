«Assassin's Creed Origins»: Testez le jeu vidéo avant tout le monde avec «20 Minutes»

«Assassin's Creed Origins», d'Ubisoft, sortira le 27 octobre 2017. — UBISOFT

Tout gamer qui se respecte est fin prêt à remonter le temps au cœur de l’Egypte antique pour un combat opposant cette fois Assassins et Templiers.

Jouez en avant-première au nouvel Assassin's Creed Origins avec 20 Minutes. - Ubisoft

Les studios français d’Ubisoft ont de nouveau confié les rênes de son dernier projet à Jean Guesdon, déjà derrière l’un des meilleurs épisodes de la saga, Assassin’s Creed IV Black Flag.

Less than 2 weeks until Bayek is unleashed... #AssassinsCreedOrigins pic.twitter.com/M9uHXTdAmS — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) October 16, 2017

Assassin’s Creed Origins promet une expérience renouvelée en profondeur. Il s’agirait d’un « Action-Aventure RPG », selon son créateur, pas peu fier de faire découvrir un nouveau système de combat qui entend rendre le jeu beaucoup plus dense, avec des dizaines de quêtes, et plus réactif, avec une Intelligence Artificelle (IA) revue en profondeur…

Inscrivez-vous pour venir jouer à Assassin's Creed Origins à la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. - Ubisoft

TRÈS HEUREUX d'enfin pouvoir annoncer "Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt" https://t.co/6ZXvdtcK5s — Jean Guesdon (@JeanGuesdon) September 27, 2017

Venez juger de toutes ces évolutions (et découvrir d’autres surprises) par vous-même, en passant deux ou trois heures manettes en main aux côtés de Bayek, l’assassin, dans lles locaux de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, notre partenaire, au 68 boulevard Malesherbes à Paris 8e. Répondez à ce questionnaire, et vous aurez peut-être la chance de pouvoir vous lancer avec nous dans cette aventure en avant-première. Vous découvrirez ainsi avant l’heure l’un des jeux vidéo les plus attendus de cette fin d’année.