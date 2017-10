Hellfest 2018: Le festival affiche complet moins de 48 heures après l'ouverture de la billetterie

Concert lors de l'édition 2016 du Hellfest, à Clisson. — JS Evrard/AFP

La billetterie de la 13e édition était ouverte depuis vendredi 13 octobre à 13h13.

La programmation n'a toujours pas été dévoilée. Les premiers noms d'artistes seront révélés courant novembre.

Nouveau record pour le festival Hellfest. Environ 36 heures après l’ouverture de la billetterie pour l’édition 2018, tous les pass trois jours ont été écoulés. Il avait fallu six jours l’an dernier. Le festival de metal affiche donc une nouvelle fois complet alors même que la programmation n’a pas été dévoilée.

Quelque 54.000 billets valables trois jours avaient été mis en vente au tarif de 204 euros (frais de location inclus) vendredi 13 octobre à 13h13 sur le site Internet officiel du festival de Clisson (Loire-Atlantique). La 13e édition doit se dérouler les 22, 23 et 24 juin 2018.

« Voilà, il aura fallu moins de 48 heures pour écouler l’intégralité des pass 3 jours, se réjouissent les organisateurs. Une vente internationale fulgurante qui remplie d’émotion toutes les équipes de salariés, bénévoles, partenaires et prestataires qui travaillent pour le festival et qui propulse encore plus leurs motivations ! Clôturer si rapidement la billetterie nous permet de faciliter nos négociations avec les groupes et de définir au mieux les budgets nécessaires pour vos besoins ! Nous devons travailler sur de nouvelles installations qui sont lourdes en préparation. Il nous tarde de vous accueillir dans l’enfer de Clisson et de vous préparer une édition 2018 mémorable et pleine de surprises ! »

Peut-être encore des billets en mars

Les fans déçus n’ayant pu se procurer un pass ont encore une petite chance de participer au festival : l’an dernier, quelques pass à la journée avaient été mis en vente en mars. Les organisateurs n’ont pas confirmé s’ils renouvelleraient l’opération en 2018. Quant à la programmation, les premiers éléments devraient être dévoilés courant novembre.

Aerosmith, Deep Purple, Linkin Park, Slayer ou Trust étaient les têtes d’affiche du Hellfest 2017. Le festival a également accueilli les années précédentes ZZ Top, Iron Maiden, Kiss ou Motörhead. Mais ce que tous les fans espèrent, c’est la venue, un jour, de Metallica. En 2018 ?

Et pour ceux qui ne comprennent rien au succès du Hellfest, voici un petit aperçu de l’édition 2017: