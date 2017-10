VIDEO. Kelly Clarkson dit tout le mal qu’elle pense de Clive Davis

La chanteuse Kelly Clarkson au Summertime Ball — WENN

La gagnante d’American Idol, Kelly Clarkson, fait la couverture de Variety et c’est l’occasion pour elle de revenir sur certains aspects de sa carrière. Notamment sa relation plus que conflictuelle avec son producteur Clive Davis. Kelly Clarkson a été signée juste après sa victoire en 2002 chez RCA Records, deux ans avant que Clive Davis ne s’empare du label.

Les tensions n’ont pas tardé à apparaître quand le producteur a attaqué le morceau Because of You que l’on trouve sur l’album Breakway sorti en 2004.

Tais-toi et chante

Dans l’entretien, la chanteuse dépeint une suite d’humiliations qu’elle était bien contrainte de subir puisqu’elle était liée par son contrat. « Un groupe d’hommes pensait que c’était normal de s’asseoir autour d’une jeune femme et de la tyranniser. On m’a dit que je ferais mieux de me taire et de chanter », explique-t-elle.

Kelly Clarkson a depuis signé un contrat avec un autre label, Atlantic Records. D’ailleurs, la jeune mère de deux enfants sortira son nouvel album, Meaning of life, à la fin du mois.