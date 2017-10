La chanteuse Mylène Farmer rend un vibrant hommage à son ami Jean Rochefort

Mylène Farmer a rendu hommage à Jean Rochefort — MSG/WENN.COM/SIPA

On ne la savait pas si proche de Jean Rochefort. Dans Le Point, Mylène Farmer a publié un vibrant hommage à l’acteur décédé en début de semaine à l’âge de 87 ans, révélant au passage leur amitié. Pour la chanteuse, le comédien était « irremplaçable » et « irrésistible ».

>> A lire aussi: Jean Rochefort, c'est plus de 120 films, une allure de dandy, un flegme malicieux et une moustache légendaire

« Vous êtes assurément une œuvre d’art »

On apprend donc que Mylène Farmer était amie avec Jean Rochefort depuis quelques années, 2005 pour être précis, depuis qu’elle avait demandé à une amie en commun de lui présenter le comédien. « Cher Jean, écrit la chanteuse dans Le Point, comme le rapporteParis Match, chaque jour, depuis des années, je monte quelques marches et je croise votre regard : un livre, votre visage sur sa couverture, posé au milieu d’œuvres d’art… Vous êtes assurément une œuvre d’art. »

« Un jour, poursuit-elle, Char­lotte, votre Char­lotte et mon amie aussi, a réalisé un rêve, le mien, celui de vous rencontrer. Depuis ce jour, je pense à vous comme on pense à un proche, à un être aimé. Depuis nous avons partagé des gâteaux, des éclats de rire, des effondrements, notre peur de la Grande Faucheuse (qui, elle, se moque bien des œuvres d’art…). » Pour conclure cet hommage à Jean Rochefort qu’elle trouvait « irrésistible » et « irremplaçable », Mylène Farmer écrit, « vous me manquez déjà. Vous nous manquez, c’est ça. »