Le mentaliste Viktor Vincent est de retour avec un spectacle d’un nouveau genre. Dans Les liens invisibles*, il entraîne les spectateurs dans une expérience intime, visuelle et intrigante aux frontières du fantastique. Il tisse des liens insoupçonnés à travers le temps et l’espace à partir de trois histoires vraies. En suivant les pas d’une New-Yorkaise, d’un laboureur ukrainien du XIXe siècle et d’une bande d’étudiants des années 1950, on découvre que leurs destins et le nôtre sont connectés, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.

En direct

Viktor Vincent était à la rédaction de 20 Minutes le mercredi 18 octobre à 14h30 pour réaliser des tours en live sur notre page Facebook.

* Jusqu’au 31 décembre à la Comédie des Champs-Elysées, à Paris.

Charlotte Murat