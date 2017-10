Turfu Festival: Caen ouvre les portes du monde de demain

Affiche du Turfu festival — TURFU FESTIVAL

Le Turfu Festival est une manifestation portée par Le Dôme dans le cadre de la Fête de la science.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Prenez les clés du monde de demain au Dôme. Imaginée comme un laboratoire vivant, la deuxième édition du Turfu Festival campe à Caen pendant cinq jours, du 11 au 15 octobre pour expérimenter les futurs (comme son nom l’indique). Lieu de la recherche participative, des chercheurs, des associations, des collectivités, des entreprises, des artistes et des communautés créatives viennent soumettre leurs idées et réfléchir, tous ensemble, au futur.

Le futur à portée de main

Cette édition, le Festival se penche sur la place du cinéma d’art et d’essai dans le futur à travers un atelier. Les participants seront invités à imaginer des nouveaux rapports entre le lieu et les habitants et, peut-être, trouver des nouveaux usages. Ici, on ne fait pas de différence entre un étudiant, un lycéen, un chercheur ou un professionnel, tout le monde a son mot à dire.

Après 3 jours d’ateliers et des workshops thématiques, le public est invité à découvrir les objets et les innovations que nous ne tarderons pas à retrouver dans nos vies. Le futur est à la portée de tous (il faut juste aller à Caen).