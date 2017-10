«Un éléphant...», «Le Crabe-Tambour», «Ridicule»... Jean Rochefort en cinq rôles

Jean Rochefort dans «Un éléphant ça trompe énormément». — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Jean Rochefort est décédé dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 octobre 2017, à l’âge de 87 ans.

L’acteur a tourné dans plus de cent films.

Parmi ses rôles les plus marquants figurent ceux d'«Un éléphant ça trompe énormément», «Le Crabe-Tambour» ou «Ridicule».

Il a tourné dans plus de 120 films. Jean Rochefort, décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 87 ans, aura incontestablement marqué le cinéma français avec ses intonations chantantes, ses yeux rieurs et son élégance tranquilles. Calmos, L’horloger de Saint-Paul, Le Placard, RRRrrrr !!! ou L’artiste et son modèle : l’acteur s’est illustré aussi bien dans la comédie triviale ou absurde que dans le drame grand public ou de niche… Il est donc difficile de ne retenir que cinq rôles, mais voici ceux qui, pour une raison ou une autre, ont marqué des tournants dans la carrière de Jean Rochefort.

« Angélique, marquise des anges »

Jean Rochefort et Michèle Mercier dans «Merveilleuse Angélique». - SIPA

En 1964, Jean Rochefort a 34 ans lorsqu’il apparaît vêtu du costume de l’avocat François Desgrez dans Angélique, marquise des anges. Un rôle qu’il incarnera dans deux des autres adaptations des romans d’Anne et Serge Golon. Déjà, ce personnage éloquent imposait le comédien comme un dompteur des mots, maniant la prose avec dextérité.

« Un éléphant ça trompe énormément » - « Nous irons tous au paradis »

Dans Un éléphant ça trompe énormément (1976) et sa suite Nous irons tous au paradis (1977), réalisés par Yves Robert, Jean Rochefort est Etienne Dorsay, un fringant quadragénaire travaillé par le « démon de midi ». Bien que marié à Marthe (Danièle Delorme), il succombe aux charmes de Charlotte (Anny Duperey), avant d’être confronté à son tour à la jalousie… Ces films cultes aux scénarios mus par les amitiés masculines, en dit beaucoup sur la France des années 1970, balancée entre conservatisme et libération des mœurs. Jean Rochefort y affirme son image d’homme français, dandy un brin désuet, mélange de flegme et d’élégance saupoudrés de mauvaise foi. Au cours de sa carrière, l’acteur aura tourné huit films sous la direction de Yves Robert (Le grand blond avec une chaussure noire, Le bal des casse-pieds, etc.).

« Le Crabe-Tambour »

Dans Le Crabe-Tambour, Jean Rochefort est « le vieux », un officier de Marine qui, atteint d’un cancer du poumon, effectue un ultime commandement. Une mission qui prend une dimension personnelle puisqu’il va se confronter à son passé. En 1978, ce rôle vaut au comédien son premier – et dernier – César du meilleur acteur. Si, pour la petite histoire, il a décroché le tout premier César de l’histoire, celui du meilleur second rôle masculin pour Que la fête commence, en 1976, il devra attendre 1999 pour être distingué à nouveau par « la grande famille du cinéma français » avec un César d’honneur. Entre-temps, il a dû se contenter de quatre nominations pour Courage fuyons (1980), Tandem (1988), Le mari de la coiffeuse (1991) et Ridicule (en second rôle, en 1997).

« Ridicule »

Dans Ridicule de Patrice Leconte, qui célèbre le sens de l’a propos, la maîtrise de la répartie et le trait d’esprit, Jean Rochefort fait des étincelles dans un univers de cour où les mots peuvent autant sauver que tuer. Une approche de la parole comme un jeu (parfois dangereux) qu’il aura également une vingtaine d’années plus tard avec Les Boloss des belles lettres où les classiques de la littérature racontés avec l’argot d’aujourd’hui. Par ailleurs, Patrice Leconte aura offert à Jean Rochefort quelques-uns de ces rôles les plus marquants dont ceux de Tandem, Le mari de la coiffeuse et L’homme du train.

« L’homme qui a tué Don Quichotte »

Don Quichotte, c’est l’un des rôles de sa vie et pourtant, il ne se sera jamais concrétisé sur grand écran. En 2000, Jean Rochefort commence le tournage de L’homme qui a tué Don Quichotte dans lequel il donne la réplique à Johnny Depp. Mais, au bout du deuxième jour, les prises de vue sont suspendues, l’acteur souffre d’une hernie discale. Il ne renfilera plus le costume du héros de Cervantès : sa double hernie discale le privera de remonter à nouveau à cheval. Une tragédie pour un tel passionné d’équitation. Le réalisateur, Terry Gilliam racontera ces mésaventures dans le documentaire Lost in La Mancha et ne parviendra à finir le tournage qu’en… juin 2017, avec un nouveau casting (Jonathan Pryce et Adam Driver).

