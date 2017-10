Angelina Jolie aurait pu apporter son aide pour l'arrestation d'un criminel de guerre ougandais

Angelina Jolie aurait pu jouer un rôle clé dans l'arrestation du criminel de guerre Joseph Kony — Andy Kropa/AP/SIPA

Quand la réalité dépasse la fiction. Selon des informations deMediapart, rapportées par le site de L’Express, Angelina Jolie aurait proposé son aide pour arrêter Joseph Kony, un criminel de guerre ougandais recherché par la Cour pénale internationale depuis 2005. L’actrice aurait notamment proposé de l’inviter à dîner, pour pouvoir l’arrêter.

« Elle adorerait arrêter Kony »

Dans des messages divulgués par Mediapart et l’European Investigative Colloborations, on découvre que l’actrice américaine aurait pu jouer un rôle clé dans l’arrestation de Joseph Kony, chef de la milice l’Armée de résistance du Seigneur, un criminel de guerre ougandais. « Elle voudrait inviter Kony à dîner et l’arrêter », écrit en 2012 à l’ONG américaine Invisible Children, Luis Moreno Ocampo, le premier procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Dans d’autres échanges dévoilés par le Sunday Times, on découvre l’implication d’Angelina Jolie dans ce projet : « Oublie les autres célébrités, c’est elle. Elle adorerait arrêter Kony. Elle est prête. Brad [Pitt] viendra probablement aussi », écrit Luis Moreno Ocampo.

Un projet qui n’a toutefois pas été mené à terme, puisque pour des raisons inconnues, l’actrice s’est retirée de ces échanges. A l’heure actuelle, Joseph Kony est toujours recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.