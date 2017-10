Un recueil de poèmes inédits et d’illustrations de Leonard Cohen sortira en 2018

Leonard Cohen le 21 décembre 2013 en Australie — David Rowland/REX/REX/SIPA

Un dernier recueil pour le chanteur et poète Leonard Cohen est prévu pour 2018. C’est l’annonce qu’a faite, vendredi, son ancien manager Robert Kory. Intitulé The Flame (La Flamme), le livre rassemblera des poèmes non publiés de l’artiste, ainsi que des textes en prose, les illustrations et les textes de ses trois derniers albums. L’ouvrage, que le chanteur a achevé quelques jours avant sa mort, le 7 novembre 2016, « révèle à tous l’intensité de son feu intérieur », a indiqué Robert Kory.

Protéger la « flamme »

Ce livre, qui paraîtra en octobre 2018, s’intéresse justement à la « flamme », « et la manière dont notre culture la menace d’extinction était une préoccupation centrale pour lui ». Dans un communiqué, l’ancien manager du chanteur précise : « Durant les derniers mois de sa vie, Leonard avait un objectif singulier : achever ce livre composé largement de ses poèmes non publiés et d’extraits de ses carnets de notes. »

Leonard Cohen est mort à l’âge de 82 ans, quelques semaines après la sortie de son album You Want It Darker. Avant de devenir auteur-compositeur au milieu des années 1960, le chanteur écrivait, surtout de la poésie. Il a publié des recueils dont Flowers for Hitler (Des fleurs pour Hitler) et deux romans, dont le dernier, paru en 1966, Beautiful Losers (Les perdants magnifiques) est devenu un classique de la contre-culture canadienne, la nationalité de Leonard Cohen.