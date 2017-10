VIDEO. Eminem a fini son album

Le rappeur Eminem à New York. — WENN

Depuis 2013 et The Marshall Mather’s LP 2, les fans d’Eminem attendent de nouvelles chansons du rappeur. Ils ne devraient plus avoir longtemps à patienter puisque son producteur de longue date, Mr. Porter, a confirmé que l’album était prêt.

Questionné au sujet du prochain album d’Eminem, il a été limpide : « Est-ce que je travaille sur l’album d’Eminem ? Non. Nous avons fini. Qu’est-ce que vous pensez de ça ? », a-t-il déclaré, comme le rapporte Billboard.

Encore un peu de patience

D’après la publication américaine spécialisée, « cela ne veut pas dire que l’album est prêt à sortir, mais on peut espérer un single prochainement ».

Il n’y a plus qu’à prendre encore un peu son mal en patience, mais ça, les fans d’Eminem en ont l’habitude.