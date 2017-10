Le Prix Nobel de Littérature attribué à Kazuo Ishiguro

L'auteur Kazuo Ishiguro en 2005. — LEON NEAL / AFP

Il succède à Bob Dylan. Le Prix Nobel de littérature 2017 a été attribué à Kazuo Ishiguro. L'écrivain britannique d'origine japonaise est notamment l'auteur des Vestiges du jour et de Auprès de moi, toujours, qui ont tous deux été adapté au cinéma (le second sous son titre original Never Let Me Go).

Kazuo Ishiguro, 62 ans, «a révélé, dans des romans d'une grande force émotionnelle, l'abîme sous l'illusion que nous avons de notre relation au monde», a déclaré la secrétaire perpétuelle de l'Académie Nobel, Sara Danius, lors de l'annonce rituelle, dans la salle de la Bourse à Stockholm (Suède).

Chevalier des Arts et des lettres

Né à Nagasaki en 1954, il a suivi sa famille qui s'est installée en Angleterre en 1960. Kazuo Ishiguro a déjà obtenu plusieurs prix prestigieux tels que le Booker Prize, en 1989, pour Les Vestiges du jour. En France, il a été fait Chevalier des Arts et des lettres en 1998.