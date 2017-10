VIDEO. Bruce Springsteen dédie son concert à Tom Petty

C’est endeuillé que le chanteur de Born in the USA a débuté hier une série de concerts dans un petit théâtre de Broadway. Bruce Springsteen a choisi de dédier la soirée à son « vieux frère disparu », Tom Petty, emporté par une attaque cardiaque à l’âge de 66 ans cette semaine, en ouverture de son concert, comme le relate le New York Daily News.

Un hommage qui fait suite à celui qu’il avait laissé sur Twitter à l’annonce de la mort de Tom Petty.

Down here on E Street, we’re devastated and heartbroken over the death of Tom Petty. Our hearts go out to his family and bandmates.