«NCIS»: Pauley Perrette quitte la série

Mauvaise nouvelle pour les fans de NCIS. Pauley Perrette, qui incarne Abby Sciuto, a annoncé ce mercredi sur Twitter qu’elle quittait la série à l’issue de la saison 15 en cours de diffusion aux Etats-Unis.

So it is true that I am leaving NCIS...

There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT