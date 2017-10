VIDEO. Halloween: En coulisses pour la «Skeletoons party» de Disney !

PARADE Dingo et deux amis de Donald, José Carioca et Panchito Pistoles, s'invitent à la fête...

Pour la nouvelle parade d'Halloween de Disney,les «skeletons» sont de la partie. — Émilie Petit

Tandis que des milliers de visiteurs profitent, chaque soir, de la traditionnelle parade suivie de l’incontournable feu d’artifice, les coulisses de Disneyland Paris regorgent, elles aussi, de merveilles. 20 Minutes s'est glissé derrière le rideau où des petites mains s’affairent pour que la magie opère, à l'occasion de l'arrivée de la saison d'Halloween dans le parc francilien.

Au total, plus de 1.000 personnes - danseurs, chorégraphes, décorateurs, ... - créent de bout en bout les spectacles du parc d’attractions de Mickey. Cette année, « il a fallu faire preuve d’encore plus d’ingéniosité pour la parade d’Halloween, car nous fêtons les 25 ans de Disneyland Paris », dixit Emmanuel Lenormand, metteur en scène de la nouvelle saison d’Halloween.

En ce début octobre, et après un an et demi de préparation, les costumes très colorés de la « Skeletoons party de Dingo », parade inspirée de la culture sud-américaine, déambulent dans les rues étroites de Frontierland. Les visiteurs peuvent les découvrir, emmenés par Dingo et deux amis de Donald, José Carioca et Panchito Pistoles, chaque soir jusqu’au 5 novembre.