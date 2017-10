«Blade Runner 2049»: Le nom de Ana De Armas «oublié» sur son affiche

Ana de Armas sur le tapis rouge d'une projection de «Blade Runner 2049» à Londres, le 21 septembre 2017. — Joel Ryan/AP/SIPA

A première vue, cela passe inaperçu. Mais quand on y regarde de plus près, cela devient évident et les plus observateurs l’ont d’ailleurs signalé sur les réseaux sociaux.

Si plusieurs acteurs du très attendu Blade Runner 2049 ont droit à leur propre affiche pour promouvoir le film, celle sur laquelle apparaît Ana de Armas ne mentionne pas son nom en grosses lettres. Alors que ses confrères Ryan Gosling, Harrison Ford et Jared Leto ont, eux, droit à leurs patronymes en lettres capitales blanches.

Les 3 acteurs de Blade Runner 2049 ont leur nom sur l'affiche contrairement à l'actrice. Cherchez l'erreur. #Sexisme #SexismeQuotidien pic.twitter.com/0SEz1SvU4n — Mikael Nerrou (@Mini___Mike) October 3, 2017

Pour info: le poster 4 montre ANA DE ARMAS (oui, elle a un nom). Vue dans War Dogs et Knock Knock où elle traumatisait Keanu Reeves. — Olivier Cachin (@cachinolivier) October 3, 2017

20 Minutes a contacté par mail Sony Pictures Releasing France, qui distribue le long-métrage de Denis Villeneuve dans les salles françaises, afin de connaître les raisons de cet « oubli ». « Sexisme ordinaire », comme l’avancent certains internautes ? Disposition contractuelle ? Choix délibéré de ne pas faire apparaître le nom d’une actrice méconnue du grand public (mais dans ce cas, pourquoi lui dédier une affiche ?) ? Pour le moment, Sony Pictures France n’a pas répondu.

Une disposition contractuelle ?

Une source officieuse a indiqué à 20 Minutes qu’il s’agirait d’une décision de la maison mère américaine. Un contrat imposerait qu’au cas où le nom d’Ana de Armas apparaîtrait en grand, les noms des autres acteurs principaux devraient également figurer en grosses lettres sur le même support. Autrement dit, sur son propre poster de Blade Runner 2049, la comédienne n’aurait pas pu être la seule en haut de l’affiche.

Cet article sera mis à jour au cas où Sony Pictures France infirmerait, compléterait ou confirmerait officiellement ces informations.