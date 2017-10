«Stars 80, la suite»: La blague douteuse de Jean-Luc Lahaye sur les lycéennes passe mal

Richard Anconina et Jean-Luc Lahaye dans «Stars 80, la suite». — Wild Bunch Distribution

C’est l’histoire du producteur de la tournée Stars 80 et de Jean-Luc Lahaye qui marchent dans un couloir d’hôtel. « Qu’est-ce que tu fais, t’es tout seul ? D’habitude t’es toujours avec des copines », demande le premier au second. Et le chanteur de lui répondre : « Ah mais t’inquiète pas, elles vont venir, hein ! Mais à cette heure-ci elles sont au lycée… Ben oui, elles passent leur bac. »

Cet échange de répliques, qui conclut la bande-annonce du film Stars 80, la suite, résonne étrangement à l’oreille. Car Jean-Luc Lahaye a été condamné pour corruption de mineure.

Des lycéennes « qui passent leur bac » peuvent, certes, être majeures. Il n’empêche, difficile de ne pas comprendre ce dialogue comme une claire allusion aux déboires judiciaires du chanteur.

« Je vais encore avoir des problèmes avec la justice ! »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Jean-Luc Lahaye ironise sur le sujet. En 2015, lors d’un mini-concert en boîte de nuit, après avoir reçu une bise d’une jeune spectatrice, il avait plaisanté : « Je vais encore avoir des problèmes avec la justice ! Franchement, je préfère rigoler de cette histoire », selon des propos rapportés à l’époque par L’Est républicain. Un peu plus tard lors de la même soirée, il dira à une autre jeune femme : « Toi, je ne pourrais pas t’épouser parce que je pourrais faire un an de plus en prison ». Ambiance.

La réplique de Stars 80, la suite n’est pas passée inaperçue. Sur Twitter, plusieurs internautes ont fait part de leur circonspection, voire, de leur dégoût.

On en parle de la blague de Jean Luc Lahaye dans la suite de stars 80 sur ses détournements de mineurs? — Wintermute (@Ashp0ole) October 3, 2017

Je suis assez friand humour dégueu.

Mais la blagounette pédo-yolo de Jean-Luc Lahaye dans le trailer de STARS 80 LA SUITE passe moyen. pic.twitter.com/iYu91r8BcC — Simon Riaux (@SimRiaux) October 3, 2017

Donc dans le trailer de "Stars 80 2", y'a vraiment Jean-Luc Lahaye himself qui fait une blague graveleuse sur sa vie privée. pic.twitter.com/2zO6rwXYtz — Victor V. (@Vvedeka) October 1, 2017

Oh mon dieu la blague de Jean-Luc Lahaye dans le trailer de Stars 80, mais COMMENT TU PEUX FAIRE DE L'AUTO-DÉRISION LÀ-DESSUS ? — 🎃 Jack'o-Nomade 🎃 (@KangooNomade) October 2, 2017

La bande-annonce de "Stars 80, la suite", on pourrait s'en cogner le nombril à la pelle à gâteau... s'il n'y avait cette "blague" avec Jean-Luc Lahaye. Langmann au goulag ! — Jean-Windows (@JeanWindows) October 2, 2017

Stars 80, la suite, sortira en salle le 6 décembre. Elle tentera de faire encore mieux que le premier volet qui, en 2012, avait rassemblé près de 1.9 millions de spectateurs au cinéma.