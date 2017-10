Tom Petty dans un état critique, la police rétracte la confirmation de son décès

Le chanteur et guitariste Tom Petty le 17 septembre 2017 à un festival à San Diego, en Californie. — Amy Harris/AP/SIPA

Grosse confusion sur l'état de Tom Petty. Alors qu'un représentant de la police de Los Angeles avait confirmé son décès à la chaîne CBS, le LAPD vient d'apporter un démenti officiel. Selon TMZ, le chanteur a été hospitalisé dans un état critique après un arrêt cardiaque dimanche soir et il ne semble pas y avoir beaucoup d'espoir.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) October 2, 2017

«Le LAPD n'a pas d'information sur le décès de Tom Petty. L'information initiale a été fournie par inadvertance à des médias», écrit la police de Los Angeles. Selon les sources de TMZ, la famille a donné des consignes aux médecins pour ne pas réanimer le chanteur. «Il ne devrait pas vivre très longtemps mais il s'accroche encore», écrit le site people à 13h35 (22h35 heure de Paris).

UPDATE At this time, Tom's still clinging to life. A report that the LAPD confirmed the singer's death is inaccurate https://t.co/bh8sqdvEw9 pic.twitter.com/drKY64eG1z — TMZ (@TMZ) October 2, 2017

40 ans de carrière et 80 millions d'albums vendus

Avec son groupe Tom Petty and the Heartbreakers, le chanteur s'est révélé à la fin des années 70, notamment avec le single Breakdown. Il a sorti une douzaine d'albums entre 1976 et 2014, avec des ventes dépassant les 80 millions d'exemplaires. Le dernier, Hypnotic Eyes, s'était même classé en tête du Billboard top 200 aux Etats-Unis.

Tom Petty est en pleine tournée et vient de donner un concert mémorable au Hollywood Bowl, le 22 septembre.