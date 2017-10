Le rocker Tom Petty est (vraiment) mort

Le chanteur et guitariste Tom Petty le 17 septembre 2017 à un festival à San Diego, en Californie. — Amy Harris/AP/SIPA

Cette fois, c'est malheureusement confirmé. Le rocker américain Tom Petty est décédé lundi à la suite d'une crise cardiaque, a déclaré sa famille, quelques heures après une première annonce par des médias qu'ils avaient dû rétracter. Selon le site TMZ, le chanteur avait été hospitalisé dans un état critique après un arrêt cardiaque dimanche soir et il ne semblait pas y avoir beaucoup d'espoir.

«Nous sommes bouleversés d'annoncer la mort prématurée de notre père, mari, frère, leader et ami Tom Petty», a déclaré dans un communiqué la famille du musicien, qui était âgé de 66 ans.

40 ans de carrière et 80 millions d'albums vendus

Avec son groupe Tom Petty and the Heartbreakers, le chanteur s'est révélé à la fin des années 70, notamment avec le single Breakdown. Il a sorti une douzaine d'albums entre 1976 et 2014, avec des ventes dépassant les 80 millions d'exemplaires. Le dernier, Hypnotic Eyes, s'était même classé en tête du Billboard top 200 aux Etats-Unis.

Tom Petty était en pleine tournée et venait de donner un concert mémorable au Hollywood Bowl, le 22 septembre.