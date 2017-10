VIDEO. Anne Bert a été euthanasiée ce lundi, conformément à sa volonté

Anne Bert, le 6 septembre 2017, dans le studio de France Inter. — Capture d'écran Radio France

Elle a été euthanasiée ce lundi, « comme elle l’avait souhaité ». La fille d’Anne Bert a confirmé que l’écrivaine s’est éteinte peu après 9h dans un hôpital belge.

Anne Bert, 59 ans, souffrait de la maladie de Charcot, une pathologie dégénérative incurable. Elle défendait la liberté de « choisir sa fin de vie » en France et avait à ce sujet interpellé les candidats à la présidentielle, en janvier. Pour contribuer à faire évoluer les mentalités et la loi française, elle avait écrit Le tout dernier été, publié chez Fayard, pour évoquer son « combat » pour le droit à mourir dans la dignité.

« Je ne veux pas vivre l'horreur que me promet cette maladie »

Début septembre, elle s’était notamment confiée au micro de France Inter. « Je ne veux pas vivre l’horreur que me promet cette maladie. Il me faut une assistance totale, du lever au coucher. De toute façon ce sera l’horreur, et après, la mort », avait déclaré Anne Bert. Elle ajoutait alors : « Je n’ai pas totalement fixé la date de ma mort. J’ai suivi un processus en Belgique avec l’hôpital qui va me recevoir. La loi autorise la sédation jusqu’à la mort. Il faut partir à un moment où on est vulnérable. (…) Il n’y a pas d’émotions particulières quand je regarde mon jardin. Sûrement quelque chose en moi ne peut concevoir que c’est la dernière fois. Ce n’est pas bouleversant. J’ai imaginé comment j’allais être morte. »

VIDÉO. "On n'est pas sérieux quand on va mourir"

La maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA) conduit à une paralysie des muscles qui '« emmure progressivement » les personnes qui en sont atteintes.