«Veep»: L’actrice américaine Julia Louis-Dreyfus annonce souffrir d’un cancer du sein

Julia Louis-Dreyfus, le 18 septembre 2017, aux Emmy Awards — KH1/WENN.COM/SIPA

Selina Meyer dans Veep, aussi connue sous le nom d’Elaine Benes dans Seinfeld est malade. A la veille du lancement de l’opération annuelle Octobre rose, l’actrice américaine Julia Louis-Dreyfus a annoncé ce jeudi sur Twitter, qu’elle était atteinte d’un cancer du sein.

« Une femme sur huit souffre d’un cancer du sein (dans sa vie). Aujourd’hui, c’est moi », a tweeté la comédienne de 56 ans, qui a remporté mi-septembre son huitième Emmy Awards en tant qu’actrice, le sixième d’affilée pour son rôle principal de Selina Meyer dans Veep, un record.

Elle en a aussi profité pour réclamer l’adoption d’une couverture santé universelle aux Etats-Unis.

« Faisons de la couverture maladie universelle une réalité »

« La bonne nouvelle est que je peux compter sur le plus magnifique cercle familial et amical de soutien et d’attention, ainsi que sur une fantastique assurance santé à travers mon syndicat », a-t-elle ajouté. « La mauvaise nouvelle est que toutes les femmes ne sont pas aussi chanceuses », a-t-elle poursuivi, « donc battons-nous contre tous les cancers et faisons de la couverture maladie universelle une réalité. »

Le système de santé américain lie, pour la plupart des Américains, la couverture santé à l’emploi, avec de fortes disparités selon les mutuelles et les employeurs.

Julia Louis-Dreyfus est connue pour son militantisme, notamment en faveur de la cause des femmes. Sur la photo de son compte Twitter, elle porte ainsi le désormais fameux pussy hat, bonnet en tricot rose à oreilles de chat devenu symbole de l’opposition au président Donald Trump. Plusieurs célébrités ont choisi, ces dernières années, de faire état publiquement de leur cancer du sein, telles la chanteuse Sheryl Crow ou l’actrice Cynthia Nixon (Sex and the City), pour inciter les femmes à recourir au dépistage.

Veep sur la fin

Julia Louis-Dreyfus a construit l’essentiel de sa carrière sur sa puissance comique, que ce soit dans Seinfeld, Old Christine ou Veep, une série sur les tribulations d’une politicienne gaffeuse au verbe fleuri devenue vice-présidente (d’où le surnom « Veep ».).

Elle avait annoncé début septembre l’arrêt de la série l’an prochain. Le producteur exécutif David Mandel a justifié cette décision par la peur de se « répéter ou d’être barbants ». Elle a promis un « grand final de la saison », avec « beaucoup de surprises ».