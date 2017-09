JO 2024: Stromae réalise le film officiel de la candidature de Paris

Lille, le 17 decembre 2013. Le chanteur belge Stromae en concert a l'Aeronef. — M.Libert/20 Minutes

Surprise (ou pas),Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024. C’est dans sept ans, mais la capitale commence sa promotion dès aujourd’hui avant un clip officiel réalisé par nul autre que Stromae. Enfin plus précisément par son collectif «Paul, Luc & Martin» du label Mosaert, composé du chanteur belge, de son vrai nom Paul Van Haver, de son directeur artistique Luc Junior Tam et du réalisateur français Martin Scali.

« Ces moments de victoire et de joie »

Comme l’explique un communiqué, repris par le journal belge La Libre, le film « illustre ces moments de victoire et de joie, mais aussi de défaite et de douleur, que tout sportif, qu’il soit amateur ou professionnel, peut traverser ». Commandé par le comité de Paris 2024, en collaboration avec la mairie de Paris et Anne Hidalgo, il a été tourné en France, au Maroc, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande. «Paul, Luc & Martin» s’était déjà illustré en signant le clip de Run Up de Major Lazer, ou celui de Coward de Yael Naim.