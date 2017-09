«La Famille Addams» en spectacle musical : Affreux, sales (gosses) et marrants

Une partie de la troupe de la comédie musicale «La famille Addams». — L. Donzé

« La Famille Addams » a été adapté en comédie musicale en 2009 à New York.

Une adaptation en français de ce spectacle est à l’affiche du Palace (Paris 9e) jusqu’au 6 janvier.

Ce spectacle musical, drôle et enlevé, est tout public.

Elle avait eu droit à des séries, des films, et même des jeux vidéo. La Famille Addams se décline désormais en spectacle musical. Les héros macabrement drôles créés par Charles Addams dans les années 1940 ont investi jusqu’au 6 janvier la scène du Palace (Paris 9e).

C’est la première fois que le show à succès, créé à Broadway en 2009, est adapté en français. Ce musical très américain a d’autant mieux traversé l’Atlantique que l’intrigue s’appuie sur plusieurs éléments de la comédie de boulevard, un genre familier et prisé par le public hexagonal.

L’histoire ? Mercredi a un amoureux qu’elle compte épouser et demande à son père, Gomez, de garder le secret. Mais celui-ci a beaucoup de mal à mentir, même par omission, à sa Morticia adorée. Il aura d’autant plus de difficulté à tenir sa langue que son futur gendre et ses parents collet monté arrivent au manoir des Addams pour faire connaissance autour d’un dîner…

Le mauvais esprit est respecté

Drôle et enlevé, le spectacle respecte parfaitement le mauvais esprit de la famille. L’inventeur de la smala au teint cadavérique a créé ces personnages pour réveiller l’araignée qui pend au plafond du puritanisme américain. Au Palace, les petites hypocrisies et grands travers sont malicieusement égratignés. « C’est une satire sociale de la famille bourgeoise. Les personnages ont des règles, des principes, une façon de vivre très établis, avance Guillaume Bouchède, qui incarne Gomez. Il y a des doubles lectures, mais il ne faut pas trop intellectualiser non plus »

Effectivement, les plus grands comprendront très bien à quoi fait allusion l’expression « hispano-bobo » employé par un des personnages pour décrédibiliser la famille Addams, tout comme ils s’amuseront à parcourir s’ils le souhaitent les différents niveaux de lecture… mais le spectacle n’est pas non plus là pour prendre la tête au public. D’autant plus que celui-ci fera avant tout le déplacement pour ressusciter les souvenirs affreusement bons, emmagasinés devant le petit écran ou dans les salles obscures avec ces héros gothiques ou pour faire découvrir cet univers à leurs enfants (le show est tout public).

« Incarner ces personnages est un défi car il y a eu des adaptations avec des acteurs très connus qui ont marqué leur rôle mais on dispose d’un petit espace pour apporter sa patte », note Lucie Riedinger, convaincante Morticia toute en sensualité sévère. A l’image des quinze autres comédiens qui donnent de la voix et de l’entrechat, elle sait parfaitement souffler, pour rire, le show et l’effroi.