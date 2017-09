Les prénoms de «Game of Thrones» plaisent aux parents britanniques

Lactrice Maisie Williams — WENN

Le succès de Game of Thrones se répand même jusqu’aux prénoms des enfants. Des statistiques émises par l’Office for National Statistics en Angleterre et au Pays de Galles démontrent que les parents britanniques affectionnent particulièrement les prénoms de la série. Une source d’inspiration qui leur a donné beaucoup d’idées pour leurs progénitures : plus de 300 filles nées en Angleterre et au Pays de Galles l’an passé se sont vues attribuer le prénom Arya - du célèbre personnage de la série Arya Stark, incarné par Maisie Williams.

Si l’attribution de ce prénom reste encore modeste, la BBC rappelle néanmoins que son nombre dépasse celui de prénoms plus traditionnels comme Mary et Catherine, donnés respectivement 204 et 163 fois au cours de l’année.

Les prénoms de fiction à l’honneur

Le prénom Khaleesi rencontre lui aussi du succès auprès des parents britanniques. Ce dernier a été attribué à 69 filles au cours de l’année dernière. D’autres noms de la série ne sont pas en reste comme Tyrion qui a été donné 11 fois, Sansa (5 fois), Daenerys (4 fois), ou encore Brienne (3 fois).

Néanmoins, la série Game of Thrones n’est pas la seule à inspirer les parents puisque d’autres univers fantastiques font aussi l’objet d’un certain engouement : 90 garçons ont ainsi été appelés Loki au cours de l’année - en référence au personnage de Tom Hiddleston dans le film Thor de l’univers Marvel. Le prénom Thor a quant à lui été donné 18 fois.

Enfin, les sagas Star Wars, Superman ou Harry Potter ont elles aussi été sources d’inspiration pour beaucoup, avec le prénom Hermione donné 95 fois.