VIDEO. Enfance brisée: Des mamans découvrent un pénis dans le dessin animé «Maya l'abeille»

Un pénis a été dessiné dans un épisode du dessin animé Maya — Capture d'écran/Twitter

Qui n’a jamais dessiné de pénis, enfant, sur le tableau de la classe de CM2, avant de fuir en laissant échapper un gloussement gras ? Plus tard, sur le visage d’un ami terrassé par la fatigue ou l’alcool (oui, vous aviez plus de trente ans). Ou pour d’autres motivations.

Do guys ever grow up? Nope! #fitfam #20fit15 #runningdrawing A post shared by Steve (@steeeve_perry) on Nov 25, 2015 at 3:44pm PST

Visiblement, on s’est bien tapé sur le ventre du côté des animateurs de Maya l’abeille, qui ont cédé à la tentation de la blague la plus grasse (et la plus efficace) de l’histoire : un pénis a été glissé dans l’épisode 35 de la première saison du dessin animé.

L’épisode date de 2013 et est accessible sur Netflix depuis 2015. Cela a donc pris quelques années pour que quelqu’un, en l’occurrence Chey Robinson, mette le doigt dessus. Cette mère de famille a posté sur Facebook un message - supprimé depuis - pour prévenir les mamans de son entourage.

Depuis, l’épisode a été retiré par Netflix. Mais trop tard : les internautes s’étaient déjà emparés de la bourde.

Forcément, dans un programme directement destiné aux plus jeunes, des gardiens de la morale ont crié à l’indignation :

Very bad for kids to be looking at that from a young age

Let's kids be kids for goodness sake — Adriane. Doobay (@DoobayAdriane) September 21, 2017

« Très mauvais pour les enfants de tomber sur ça à leur jeune âge. Laissons les enfants être des enfants, nom de dieu ! »

Quand d’autres ont tourné l’histoire en dérision :

Honestly, I don't even see what the big deal is about the Maya the Bee penis thing. It must be really subtle because I can't even see it. pic.twitter.com/YAj792k6Lj — Lord Rat Squirt (@lordratsquirt) September 22, 2017

« Cela doit être très subtil, parce que je ne vois rien. »

Pas le premier message subliminal

Ce n’est pas la première fois que des animateurs glissent ce genre d’image plus ou moins subliminale. Topito avait, par exemple recensé une petite compilation dans la filmographie de Disney.

Et, cocorico!, une des plus belles du genre se trouve dans le long-métrage Astérix et les Indiens. On vous laisse tenter votre chance :

Et puis il y a ceux qui prennent le contre-pied. Comme les Simpson.