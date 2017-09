VIDEO. Concert hommage et grosse émotion avec le dernier clip de Linkin Park

Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, dans le clip posthume «One More Light». — WARNER BROS

Célébrer la vie de Chester Bennington. C’est l’objectif d’un concert annoncé par Linkin Park lundi. Il aura lieu le 27 octobre en plein air, au Hollywood Bowl de Los Angeles.

Linkin Park announce a special show in honor of @ChesterBe: Los Angeles - Oct. 27th - Details: https://t.co/Pm542ynlcE pic.twitter.com/3h3dhSuHb4 — LINKIN PARK (@linkinpark) September 18, 2017

Les bénéfices de l’événement seront reversés à l’organisation « Music for Relief », lancée par Linkin Park après le tsunami de 2004 en Asie et qui collecte des fonds pour soutenir les victimes de désastres naturels.

D’autres artistes monteront également sur scène le 27 octobre à Los Angeles, afin « de rendre hommage à l’homme qui a touché la vie de tant de personnes dans le monde », a assuré le groupe de métal dans un message adressé à ses fans. Le concert de Los Angeles sera le premier du groupe américain depuis le suicide en juillet de Chester Bennington, et peut-être le dernier, ses membres s’interrogeant sur son avenir.

Clip émouvant

Lundi, le groupe a également mis en ligne un clip poignant pour le single One More Light, du nom de son dernier album sorti mi-mai, qui prend un sens nouveau après le suicide de son chanteur. Ecrite au départ pour un amis décédé, la chanson est plus douce que la plupart de celles du groupe et fait état de réflexions de Chester Bennington sur la mort. « Qui se soucie qu’une lueur de plus s’éteigne ? Et bien moi », chante Chester Bennington dans le single du groupe qui mélange hip-hop et métal.

Bennington, 41 ans, a été retrouvé le 21 juillet pendu dans sa chambre à son domicile de la banlieue de Los Angeles. Le chanteur au crâne rasé a eu une vie tourmentée, entre alcool et drogues. Depuis son décès, de très nombreuses voix ont rendu hommage à sa personnalité attachante et à sa voix, à la fois brute et mélodieuse.