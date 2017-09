VIDEO. Les fans de Rihanna et Beyoncé réclament un duo

La chanteuse et actrice Rihanna arrivant au Diamond Ball à New York — WENN

Beyoncé et Rihanna en duo ? C’est ce que réclament les fans des deux divas. L’idée leur est venue après que RiRi a publié une photo avec Queen Bey sur son compte Instagram, prise lors du Diamond Ball de Rihanna. Il n’en a pas fallu plus que pour tout Internet s’affole.

a new photo of Beyoncé and Rihanna. this photo will shield you from all “rt for bad luck” tweets pic.twitter.com/oPRaFd8um1 — reggie (@1942bs) September 15, 2017

« Une nouvelle photo de Beyonce et Rihanna. Cette photo va vous protéger de tous les tweets ''RT contre la poisse'' », a par exemple écrit ce fan.

The world is about to end someone should better tell Beyonce and rihanna to release their duet now — I_am_Gladys (@GladysIshaku) September 12, 2017

« Le monde va s’éteindre, donc quelqu’un devrait dire à Beyoncé et Rihanna de faire leur duo maintenant », a écrit cet internaute.

@rihanna just has to give us that duet with Beyoncé and that's all I will ever ask. https://t.co/YWh1kOuVh2 — Anthony Canton III (@ACSSPOTLIGHT95) June 26, 2017

« Rihanna doit tout simplement nous donner ce duo avec Beyoncé, c’est tout ce qu’on a toujours demandé », a ajouté celui-ci.

La bonne entente

Si les deux chanteuses n’ont pas encore répondu à l’appel des fans, elles ont prouvé qu’il n’y avait en tout cas aucune animosité entre elles.

Beyoncé a publié des photos de la soirée, dont une de Rihanna et de Jay-Z, qui a découvert la star et l’a signée sur son label Roc Nation.