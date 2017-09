Avec « Marvel vs Capcom Infinite », l’éditeur spécialiste des jeux de combats Capcom, livre un titre riche, technique et néanmoins accessible. De la baston pour tous en quelque sorte.

« Acadabrantesque ! » Sans doute un de nos anciens Président aurait-il pu donner ce drôle de qualificatif au jeu Marvel vs Capcom Infinite qui sort cette semaine (PS4, Xbox One et PC).

Un drôle de cocktail que cette série de jeu de combat qui mêle les super de héros de Marvel aux principaux protagonistes des jeux vidéo de l’éditeur Capcom. On retrouve donc ainsi pêle-mêle Hulk, Captain America, Spider-Man, Thor et compagnie d’un côté et Dante (Devil May Cry), Ryu (Street Fighter), Arthur (Ghost’n Goblin), Chris Redfield (Resident Evil)…

Un vrai plaisir de fan aussi bien pour les adeptes des superhéros Marvel qui flirtent avec l’overdose ces derniers temps entre cinéma et séries télévisées et les amateurs des jeux de Capcom qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo. Pourtant, la recette Marvel vs Capcom n’est pas nouvelle.

Au milieu des années 90, les X-Men croisent la route des combattants de Street Fighter. En 1998, le premier Marvel vs Capcom voit le jour. Depuis les épisodes se sont multipliés pour le plus grand bonheur des adeptes de jeux de baston qu’ils soient néophytes ou expérimentés.

Spectaculaires et nerveux, les combats font plus appel aux réflexes qu'à la dextérité. - Capcom

C’est un peu la force de la série Marvel vs Capcom. L’éditeur lorgne depuis longtemps sur un public large, au-delà du seul cercle des adeptes des jeux de combats. Loin des années 90 et des grandes heures des jeux de baston à la Street Fighter, King of Fighters (SNK) ou Fatal Fury (SNK), le genre est petit à petit tombé en désuétude, même si la communauté des adeptes restes très actives.

Pour Capcom, le pari est simple, profiter de la notoriété des héros de Marvel afin de susciter l’intérêt du plus grand nombre de joueurs. Et miracle !

Iron Man et Chun Li (Street Fighter) luttent contre le redoutable Ultron Sigma. - Capcom

Pas besoin de maîtriser les subtilités d’un titre comme Street Fighter pour se lancer dans le mode histoire du jeu. On y découvre toute l’incroyable galerie de personnages ici mis en scène tout en faisant, avouons-le, plus ou moins n’importe quoi. Il suffit d’appuyer un peu au hasard sur les touches pour exécuter de super attaque dévastatrices (combos automatiques).

Contrairement à Marvel vs Capcom 2 et 3, le jeu ne propose plus d’incarner trois combattants à tour de rôle lors d’un même combat mais uniquement deux entre lesquels il suffit d’alterner en appuyant sur une simple touche… Simple, efficace, et spectaculaire. Chaque joueur trouvera sans mal son binôme idéal dans la trentaine de personnages disponibles.

Grâce aux Pierres d'Infinité, les combattants ont accès à différents pouvoirs. Il existe 6 pierres différentes. - Capcom

Un plaisir aussi primitif qu’immédiat qui ravira à coup sûr les débutants. Pourtant, Marvel vs Capcom est loin d’une espèce de « Street Fighter pour les nuls ». Au-delà de l’aspect « fan service » et maxi cross-over à même de ravir le plus grand nombre, Marvel vs Capcom Infinite est un jeu nerveux dans lequel il faut avoir de bons réflexes pour ne pas finir KO.

Plus accessible qu’un Street Fighter, le jeu n’en demeure pas moins technique. Lors du célèbre tournois Esport EVO 2017, les champions du jeu de combat s’affrontaient sur Ultimate Marvel vs Capcom 3. Preuve de la technicité du titre qui reste pourtant parfaitement abordables.

Spider-Man, un des personnages emblématiques du jeu. - Capcom

« Consensuel » pourrait être un adjectif à même de qualifier Marvel vs Capcom Infinite. Avec son drôle de mélange d’univers (voir Franck West de Dead Rising affronter Thanos des Gardiens de la Galaxie vaut le détour) et sa jouabilité pour tous, le nouveau titre de Capcom ratisse large.

Après Injustice 2 et son incroyable collection de super héros DC Comics, ce nouveau jeu de combat, même s’il s’avère bien moins réalisé, pourrait séduire les amateurs du genre. Qu’ils soient spécialistes ou nouveaux venus.

Jean-François Morisse