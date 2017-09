Journées du Patrimoine: Les lecteurs de «20 Minutes» veulent que le château de Guédelon soit classé

Florian Renucci, maître d'œuvre du chantier de Guédelon, se réjouit de la victoire de son château. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

20 Minutes vous a demandé quel monument contemporain devrait, selon vous, devenir un monument historique dans le futur. Et vous avez voté pour… un château médiéval. Guédelon, construit en employant uniquement les techniques et matériaux de l’époque, n’appartient pas vraiment au futur Et pourtant, vous avez ô combien clairvoyants. Même Françoise Nyssen, la ministre de la Culture a salué votre (bon) goût.

« Une confrontation au temps et à l’artisanat »

« C’est extraordinaire, a réagi Françoise Nyssen. C’est une confrontation au temps et à l’artisanat de cette époque. C’est extrêmement réconfortant de constater cet attachement à l’histoire des Français qui veulent se projeter dans l’avenir en portant leur patrimoine historique. » La ministre s’est également enthousiasmée par l’implication des jeunes dans les chantiers de restauration et d' archéologie.

Florian Renucci, le maître d’œuvre du chantier de Guédelon est sur la même longueur d’onde : « En recherchant ses racines, on construit le futur. Guédelon, c’est le patrimoine vu sous l’angle de l’écosystème et des savoir-faire. » Un patrimoine pas négligeable. Par vos votes, vous avez placé Guédelon (44 %) loin devant la centrale nucléaire de Fessenheim (29 %), la tour Bretagne à Nantes (18 %) et une station Vélib’(9%), deux sites appelés à perdre leur fonction première dans un avenir proche.