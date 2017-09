Amélie Nothomb porte plainte pour harcèlement

Amélie Nothomb (illustration) — BALTEL/SIPA/SIPA

La romancière Amélie Nothomb a porté plainte contre une femme qui la harcèle depuis une dizaine d’années, a indiqué jeudi son éditeur, confirmant une information du magazine Closer. « Amélie Nothomb a porté plainte pour harcèlement contre une femme qui ne cessait de la harceler depuis des années », a indiqué l’éditeur.

Une corde et un couteau dans le sac à dos de la femme

Cette femme la poursuivait lors de séances de dédicaces, l’attendait régulièrement devant le siège de son éditeur, lui envoyait des lettres parfois menaçantes. C’est sa présence samedi dans le hall de l’immeuble parisien où elle réside qui a poussé la romancière à porter plainte pour harcèlement.

« Le fait d’être harcelée n’est pas agréable du tout mais cela arrive à plein de gens connus », a dit l’auteure de Stupeur et tremblements, citée par son éditeur. Amélie Nothomb « n’a pas été blessée », a souligné une porte-parole d’Albin Michel. L’éditeur n’a pas confirmé une information de Closer indiquant que la police avait trouvé une corde et un couteau dans le sac à dos de la femme interpellée. Amélie Nothomb est l’un des écrivains les plus populaires de France. Son dernier roman, Frappe-toi le cœur est un des livres de la rentrée littéraire qui se vend le mieux.