L'acteur des «Sopranos» Frank Vincent meurt à 78 ans

L’acteur américain Frank Vincent, mémorable gangster des Affranchis de Martin Scorsese ou de la série Les Sopranos, est mort mercredi selon la presse et la chaîne américaine HBO.

Cette chaîne à péage qui diffusait les Sopranos a écrit sur Twitter : « nos familles n’oublieront jamais l’héritage de (Phil) Leotardo, que cette légende d’HBO repose en paix ».

Our family will never forget the Leotardo legacy.

RIP to an HBO legend, Frank Vincent. pic.twitter.com/9zlfk9A7yg