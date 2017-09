Superman fait leur fête aux suprémacistes blancs dans ses dernières aventures

Fini les extra-terrestres destructeurs de planètes ou les milliardaires génies du mal : Superman protège dorénavant les travailleurs immigrés des suprémacistes blancs. Dans le dernier numéro de la série Action Comics, qui publie ses aventures depuis 1938, le super-héros de DC Comics arrête un travailleur qui a perdu son emploi dans une usine et s’apprête à tuer des immigrés.

Some of you asked me if Action Comics 987 really shows who Mr. Oz is. It does. No spoilers here, though!#LodixNCBD pic.twitter.com/FfDzLD8VDG