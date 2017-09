Votez pour votre cover de comics préférée

BD «20 Minutes» et le Comic Con Paris organisent le Prix Jeunes Talents de dessin...

Concours de desin Comic Con — Comic Con Paris

C’est parti pour le vote ! 20 Minutes et le Comic Con Paris organisent le premier concours Jeunes Talents de dessinateurs de comics. Les équipes du Comic Con ont réceptionné plus de 200 candidatures et en ont retenu 45 que vous (oui, vous !) devez maintenant départager.

Vous pouvez découvrir les 45 coversdans notre diaporama.

Prenez bien le temps de les regarder, elles sont tous très belles. Mais il faut choisir…

ATTENTION !!! Regardez bien le diaporama pour faire votre choix.

Ça y est, vous avez choisi votre chouchou, vous pouvez maintenant voter.

ATTENTION (bis). Ne cliquez pas pour agrandir la photo. Dès que vous aurez cliqué votre vote sera enregistré. Et on ne peut voter qu’une seule fois…

Votre vote permettra de sélectionner les dix finalistes qui seront ensuite départagés par un jury de professionnels présidé par Brian Michael Bendis.