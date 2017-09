Comic Con Paris 2017: Le réalisateur culte Joe Johnston et l'acteur d'«Iron Fist» parmi les invités

Je m'appelle Iron Fist et je serai au Comic Con Paris 2017, j'en fais la promesse (amen) — Netflix

Parmi les invités de sa 3ème édition, le Comic Con Paris avait déjà annoncé quelques grands noms, de Don Rosa, le dessinateur emblématique de Picsou, à Julie Benz, l’actrice révélée par Buffy, en passant par Brian Michael Bendis, figure incontournable du comics US et créateur de Jessica Jones. Se rejoindra à eux du 27 au 29 octobre à la Grande Halle de la Villette de Paris le réalisateur américain Joe Johnston, 40 de carrière, dans les effets spéciaux (Star Wars, Indiana Jones) et derrière la caméra de films cultes comme Jumanji, Rocketeer, Chérie, j’ai rétréci les gosses ou le premier Captain America.

Un Defender à Paris

L’autre tête d’affiche du Comic Con Paris 2017 est Finn Jones, l’interprète d’Iron Fist, après Kirsten Ritter de Jessica Jones et Mike Colter de Luke Cage les années précédentes. Une autre série phénomène, The Walking Dead, sera représentée par l’intermédiaire d’un de ses acteurs, Austin Nichols, tandis que le salon profite de la sortie de la saison 2 de Stranger Things le 27 octobre pour proposer la projection des deux premiers épisodes sur grand écran. L’occasion aussi de voir à quelques jours de Halloween et avant sa sortie le 15 novembre, le film Happy Birthdead, sur une étudiante qui revient sans cesse le jour de son meurtre par un tueur masqué. Un Scream sans fin ?

Des animations et un concours de dessin

Le comics sera bien sûr à l’honneur avec la présence de plusieurs artistes reconnus (Tim Sale, Matteo Scalera, Elsa Charretier, Emmanuela Lupacchino…), mais également le Prix Jeunes Talents de dessin comics organisé en partenariat avec 20 Minutes. Vous pouvez d’ores et déjà départager les 45 demi-finalistes par ici.

Pour l’ambiance, la Grande Halle de la Villette accueillera l’incontournable concours de cosplay, des bornes retrogaming, et du Star Wars toujours du Star Wars pour la sortie des Derniers Jedi et les 40 ans du premier film, avec la 501st French Garrison et une animation inédite par Canal et Disney Cinéma. D’autres annonces et invités sont attendus dans les semaines à venir, mais le rendez-vous est déjà pris.