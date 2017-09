Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont quitté leur maison au Touquet pour aller voter dimanche 11 juin 2017. — AFP

Philippe Besson a consacré un livre au nouveau président Emmanuel Macron. Dans Un personnage de roman, paru le 7 septembre dernier, l’auteur raconte les coulisses du couple présidentiel. Portrait intime, récit d’une aventure, le livre le plus attendu et le plus secret de la rentrée littéraire, est tout cela à la fois. Philippe Besson, un proche du président et de son épouse, est revenu sur les relations entre Brigitte et Emmanuel Macron pour Gala, ce mardi.

« Brigitte est la part d’hu­ma­nité d’Em­ma­nuel Macron »

Si le chef de l’Etat est décrit comme un homme impassible, seules les attaques contre son épouse peuvent le faire « sortir de ses gonds ». « Brigitte est la part d’hu­ma­nité d’Em­ma­nuel Macron. Et la part non négo­ciable. Il se souvient de la violence à laquelle ils ont été confron­tés pour impo­ser leur couple. "On a été trai­tés comme des parias", dit-il. Cela a forgé sa volonté et lui a donné de la force. L’es­sen­tiel pour lui se joue là, dans le noyau fami­lial. Sa mère le décrit d’ailleurs comme un garçon sensible », confie Philippe Besson dans l’interview.

« Il est très atten­tif et très atten­tionné avec Brigitte. L’em­brasse souvent, écoute son avis en réunion. En dépla­ce­ment, il cherche sans cesse son regard. Même devenu président, il garde du temps pour elle. Leur rela­tion est très égali­taire », décrit-il.

«Je pense : cet homme sera président un jour »

Philippe Besson a cru au destin d’Emmanuel Macron le jour même où celui-ci a claqué la porte du gouvernement, le 30 août 2016. « Cette fois, j’en suis persuadé : il y va (…) Il part à l’abordage. »

Mieux, en voyant Emmanuel Macron au journal télévisé, le soir du 30 août, le romancier ne doute plus. « Il se produit en moi une chose étrange. L’apparition provoque une illumination, une révélation. Je pense : cet homme sera président un jour ». Cette impression d'irrésistible va décider le livre.