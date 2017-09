«Star Wars 9»: Le réalisateur sera finalement J.J. Abrams

J.J. Abrams dirige Daisy Ridley dans Star Wars – Le Réveil de la Force — LucasFilms/Disney

Depuis quelques mois, Disney galérait visiblement à trouver un réalisateur pour tourner l’épisode 9 de la saga Star Wars, qui sera le troisième volet de la troisième (et dernière ?) trilogie. Récemment, Colin Trevorrow avait été remercié pour des raisons floues.

Finalement, c’est J.J. Abrams, déjà réalisateur de l’épisode 7, le premier de l’ère Disney après le rachat des droits de Star Wars à George Lucas, qui va s’y coller. Le réalisateur se chargera aussi de l’écriture du scénario.

Disney joue la routine

Disney mise ainsi sur une tête connue, et un réalisateur qui a déjà montré sa capacité à travailler, avec un certain succès, dans un cadre très contraint et sous la pression.

Si J.J. Abrams ne tient pas non plus la distance et est remercié dans les prochaines semaines, Star Wars 9 pourra légitimement prétendre au titre de film maudit. Cette saga mythique le mérite amplement.

Par ailleurs, les tournages des spin-off, films dont les sorties sont intercalées entre chaque nouvel épisode, sont également mouvementés. Josh Trank (Les 4 Fantastiques) a été viré d’un projet de spin-off (a priori sur Boba Fett), de même que Phil Lord et Chris Miller (21 Jump Street) alors qu’ils étaient en plein tournage du film Han Solo.