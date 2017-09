Blizzard ouvre un complexe pour l'eSport à Los Angeles

Un engouement pour l'eSport équivalent à celui des sports plus traditionnels. — ESWC

Los Angeles avait déjà le Staples Center pour le basket et le Dolby Theater pour les Oscars. La ville californienne confirme un peu plus son statut de capital de l’entertainment avec l’ouverture par Blizzard d’un complexe dédié au eSport. Une preuve de plus que le marché des compétitions professionnelles de jeu vidéo, qui devrait atteindre 1,5 milliard de dollars annuellement en 2020, est en train d’exploser.

Située dans les anciens studios du Tonight Show à Burbank, la Blizzard Arena est un complexe d’environ 5.000 m² qui abrite notamment une salle de 450 places pour accueillir les gamers professionnels et leurs proches. La pendaison de crémaillère aura lieu les 7/8 octobre avec un grand tournoi d’Overwatch, suivi par les championnats du monde de Hearthstone.

La France à fond sur l'eSport

Si l’eSport explose aux Etats-Unis, la France n’est pas en reste. Une école dédiée au sport électronique a ouvert près de Nantes l’an dernier et le groupe TF1 a lancé une émission de télé-réalité en avril. Le PSG a même son équipe pro de League of Legends. Tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Champion de jeu vidéo, évidemment !